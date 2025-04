‘Heads of State’: John Cena en Idris Elba samen in dé actiefilm van deze zomer

Prime Video heeft de eerste beelden vrijgegeven van Heads of State, een explosieve mix van actie en humor die één van de hoogtepunten van de zomer belooft te worden. De film is wereldwijd te zien vanaf 2 juli 2025, ook in België.

Wanneer een Amerikaanse president en een Britse premier… noodgedwongen bondgenoten worden

In Heads of State speelt John Cena de rol van Will Derringer, president van de Verenigde Staten, terwijl Idris Elba gestalte geeft aan Sam Clarke, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Hun diplomatieke relatie is allesbehalve vriendelijk en hun hoogoplopende rivaliteit bedreigt zelfs de historische alliantie tussen hun landen.

Maar wanneer een mysterieuze internationale organisatie hen rechtstreeks viseert, moeten ze hun ego opzijzetten om de wereld te redden. Op de vlucht, in de val gelokt en duidelijk niet gemaakt voor samenwerking, zijn ze gedwongen om samen te werken, bijgestaan door Noel Bisset, een briljante MI6-agente vertolkt door Priyanka Chopra Jonas.

Een ouderwetse ‘buddy movie’ in een modern jasje

De film, geregisseerd door Ilya Naishuller (Hardcore Henry, Nobody), haalt volop inspiratie uit de gloriedagen van de actiekomedies uit de jaren 90. Verwacht snelle dialogen, spectaculaire stunts, veel ontploffingen en een flinke dosis nostalgie die fans van films als Lethal Weapon en Bad Boys zeker zullen waarderen.

De cast is indrukwekkend en bevat verder onder meer Carla Gugino, Jack Quaid, Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle en Paddy Considine. Leuk weetje: Cena en Elba stonden eerder samen op de set van The Suicide Squad, al zijn ze deze keer (waarschijnlijk) niet op elkaars ondergang uit.

Afspraak in juli

Met zijn spectaculaire actiescènes, spitsvondige oneliners en een onverwacht innemend duo, heeft Heads of State alles om dé popcornfilm van de zomer te worden. Of je nu komt voor de gevechten, de grappen of gewoon de onweerstaanbare charme van Cena en Elba: deze internationale roadtrip wil je niet missen.

📅 Heads of State, te zien vanaf 2 juli 2025 op Prime Video.

