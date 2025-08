Romcom-klassieker ‘The Holiday’ krijgt vervolg in de vorm van een miniserie

Apple TV+ werkt aan een miniserie gebaseerd op de geliefde romantische komedie The Holiday uit 2006. Dat bevestigde entertainmentmagazine Variety deze week.

Net als in de originele film draait het verhaal om twee vrouwen — een Amerikaanse en een Britse — die tijdens de kerstperiode van woning ruilen en onverwacht de liefde vinden. De serie zal echter niet draaien om de oorspronkelijke personages, maar een volledig nieuw verhaal brengen met andere hoofdrolspelers.

Nancy Meyers, die in 2006 instond voor het script, de regie én productie, is ditmaal niet betrokken bij het project. De casting is momenteel volop aan de gang. Zodra de hoofdrollen zijn ingevuld, zou Apple TV+ officieel groen licht geven voor de reeks.

Originele cast

In de originele film zagen we Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law en Jack Black in de hoofdrollen. Winslet speelde Iris, een journaliste uit Londen. Diaz vertolkte Amanda, een Amerikaanse vrouw uit Los Angeles die trailers maakt voor films. Na hun woningruil ontstonden er romances: Iris leerde de sympathieke componist Miles (Jack Black) kennen, terwijl Amanda viel voor de charmante Graham (Jude Law), de weduwnaar én broer van Iris.

The Holiday werd een wereldwijd bioscoopsucces met meer dan 200 miljoen dollar aan opbrengsten. Intussen is de film uitgegroeid tot een echte kerstklassieker die jaarlijks opnieuw wordt bekeken.

Via Streamnews.be