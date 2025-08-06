‘Fubar’: Een teleurstellende terugkeer voor Arnold Schwarzenegger op Netflix (trailer)

Netflix zal geen derde seizoen maken van Fubar, de actie- en spionageserie met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol. De beslissing komt ongeveer anderhalve maand na de release van seizoen 2 op 12 juni.

Het nieuws komt enigszins onverwacht, zeker gezien het sterke debuut van seizoen 1 in mei 2023 — ongetwijfeld geholpen door Schwarzeneggers wereldwijde populariteit. Naast hem speelt ook Monica Barbaro een hoofdrol. Zij werd tussen de twee seizoenen door genomineerd voor een Oscar voor haar rol in A Complete Unknown.

Maar seizoen 2 liet lang op zich wachten — ruim twee jaar — en wist nauwelijks voet aan de grond te krijgen in de Netflix Top 10 voor Engelstalige series. In de eerste week haalde de reeks nog net de tiende plek met 2,2 miljoen kijkers (van donderdag tot zondag), terwijl seizoen 1 toen nog rond de 11 miljoen kijkers trok tijdens het openingsweekend.

De cijfers gingen er daarna niet op vooruit: in de eerste volledige week bereikte Fubar een zevende plek met 3,3 miljoen kijkers, om vervolgens in de derde week terug te vallen naar plek 10 (1,8 miljoen) en daarna volledig uit de lijst te verdwijnen.

Toch blijft het schrappen van Fubar eerder uitzonderlijk voor Netflix in 2025. De reeks voegt zich bij een klein aantal geannuleerde series zoals The Recruit (na twee seizoenen), Pulse en The Residence (beide gestopt na één seizoen). Tegelijkertijd heeft de streamingdienst dit jaar al bijna 20 scripted series vernieuwd, waaronder het beperkte Untamed (seizoen 2), de comedy Tires van Shane Gillis (seizoen 3), en romantische drama’s zoals Ransom Canyon (seizoen 2) en Virgin River (seizoen 8).

Fubar draait om een CIA-agent (Schwarzenegger) die op het punt staat met pensioen te gaan, maar door een familiegeheim opnieuw het veld in wordt gestuurd voor één laatste missie. In seizoen 2 kreeg de cast versterking van The Matrix-icoon Carrie-Anne Moss, die Greta Nelso speelt — een voormalige Oost-Duitse spionne en oude vlam van Luke Brunner (Schwarzenegger).

Via Streamnews.be