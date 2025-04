‘Étoile’: Charlotte Gainsbourg schittert in deze tragikomische dansserie

Dansliefhebbers! Er is een nieuwe serie die je niet wil missen. ‘Étoile’ is een komische dramareeks van het duo achter ‘Gilmore Girls’ en ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ – Amy Sherman-Palladino en Daniel Palladino – en neemt je mee naar de wereld van ballet, tussen Parijs en New York.

In de serie volgen we twee beroemde dansgezelschappen, één in Parijs en één in New York, die allebei in zwaar weer zitten. Hun gedurfde plan? Ze wisselen hun sterdansers uit in de hoop om weer publiek te trekken. Maar dat loopt natuurlijk niet helemaal van een leien dakje…

Topcast met internationale flair

De hoofdrollen zijn voor Charlotte Gainsbourg en Luke Kirby, met daarnaast onder andere Lou de Laâge, David Alvarez, Gideon Glick en Simon Callow. En als leuke extra voor fans van ‘Gilmore Girls’: Yanic Truesdale (Michel!) duikt ook op in een gastrol.

Ballet meets drama meets humor

De serie belooft een mix van scherpe humor, stevige dramatiek en veel dans. Denk: de flair van Mrs. Maisel, de intensiteit van Black Swan en de charme van Billy Elliot, allemaal in één. Alle acht afleveringen van ‘Étoile’ zijn sinds 24 april 2025 exclusief op Prime Video te bekijken.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube