‘True Haunting’: Netflix roept de geesten op voor Halloween

Op 7 oktober 2025 trapt Netflix het griezelseizoen af met ‘True Haunting’, een gloednieuwe horror-docuserie van niemand minder dan James Wan – ja, de man achter ‘The Conjuring’ en ‘Insidious’. Perfect getimed voor Halloween: huiveringwekkende getuigenissen, creepy verhalen en levensechte reconstructies.

‘True Haunting’ laat mensen aan het woord die zweren dat ze paranormale dingen hebben meegemaakt. Verwacht archiefbeelden, spannende interviews en filmische heropvoeringen die zo uit een thriller lijken te komen. Het eerste seizoen telt vijf afleveringen, verdeeld over twee verhalen: ‘Eerie Hall’ en ‘This House Murdered Me’ – titels die al genoeg zeggen, toch?

James Wan weet hoe je doet huiveren

Met James Wan als uitvoerend producent zit de spanning gegarandeerd goed: grauwe sfeer, perfect opgebouwde creepy momenten en die typische grens tussen echt en waanzin. Netflix werkte voor deze reeks samen met Atomic Monster en RAW (All3Media), dus verwacht kwaliteit én kippenvel.

Halloween ready

De timing kon niet beter: begin oktober, precies op tijd om in de stemming te komen voor Halloween. Netflix wil duidelijk weer terug naar die “echte” angst, die je niet loslaat als het licht uitgaat.

Durf jij te kijken?

Echt gebeurd of niet, dat blijft een beetje in het midden en net dat maakt ‘True Haunting’ zo spannend. Leg je dekentje klaar, dim het licht en bereid je voor op een dosis paranormaal kippenvel.

‘True Haunting’ is vanaf 7 oktober te bekijken op Netflix.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube