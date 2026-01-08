Filmpje van dansende dame gaat viraal: “De wereld heeft meer van dit nodig!” (video)

Vaak delen we hier tafereeltjes uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Maar soms mag het ook eens gewoon allemaal prima verlopen. Neem nu volgend momentje. “Ik werd uitgedaagd om te dansen in een theater vol mensen”, krijgen we als tekst te lezen.

De dame in kwestie aarzelt heel even, maar niet veel later geeft ze volop het beste van zichzelf. Dit tot groot jolijt van de aanwezigen. Ook op TikTok vallen haar dansmoves in de smaak, want in geen tijd ging de video daar viraal.

“De wereld heeft meer van dit nodig!”

Al vlug stromen de reacties binnen. “De wereld heeft meer van dit nodig”, klinkt het. “Als iemand die zelf heel verlegen is, bewonder ik mensen zoals zij”, gaat het verder. “Zelfs de dj was onder de indruk”, besluit een opmerkzame kijker nog.