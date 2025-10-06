‘Peaky Blinders’: het bloed van de Shelbys stroomt nog steeds in Birmingham

Goed nieuws voor ‘Peaky Blinders’-fans! De geliefde bedenker en schrijver Steven Knight werkt aan een nieuwe serie die zich afspeelt in Groot-Brittannië in 1953. Netflix en de BBC hebben meteen twee seizoenen besteld. Over de cast wordt nog geheimzinnig gedaan, maar één ding is zeker: Cillian Murphy is weer van de partij, deze keer als uitvoerend producent.

“Na de zware bombardementen van de Tweede Wereldoorlog bouwt Birmingham aan een nieuwe toekomst van beton en staal,” klinkt het in de samenvatting. “Wie controle krijgt over het gigantische wederopbouwproject, raakt verwikkeld in een meedogenloze strijd vol macht en gevaar. En ja, de familie Shelby staat opnieuw centraal in dit bloederige imperium.”

Nieuwe generatie

“Ik ben dolblij dat we een nieuw hoofdstuk van ‘Peaky Blinders’ kunnen vertellen,” zegt Knight. “We keren terug naar Birmingham, maar met een nieuwe generatie Shelbys achter het stuur. Het wordt een waanzinnige rit.”

De nieuwe reeks telt twee seizoenen van elk zes afleveringen van een uur. En er is nóg meer goed nieuws: begin 2026 komt er ook een film aan.

Foto: YouTube