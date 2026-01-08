HomeNieuwsEntertainmentKate Hudson oogst lof met leuke outfits: "Prachtig!" (foto's)
Kate Hudson oogst lof met leuke outfits: "Prachtig!" (foto's)

Kate Hudson weet hoe ze haar fans tevreden houdt.

Neem nu haar Instagram-pagina, bijvoorbeeld. Daar heeft ze 18,7 miljoen volgers en die krijgen regelmatig nieuwe beelden uit het dagelijkse leven van de actrice voorgeschoteld.

Deze keer toont Kate enkele leuke outfits. Veel uitleg krijgen we niet, maar haar fans laten wél uitgebreid van zich horen.

“Prachtig!”

De enthousiaste reacties stromen vlotjes binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Heel mooi”, gaat het verder. “Jij staat echt met alles”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: DFree via Shutterstock

