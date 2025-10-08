‘The Kardashians’ seizoen 7: je favoriete familie is terug!

Disney+ heeft de trailer vrijgegeven van het zevende seizoen van ‘The Kardashians’. De originele serie keert exclusief terug op Disney+ vanaf donderdag 23 oktober. Nieuwe afleveringen verschijnen elke donderdag. De eerste zes seizoenen zijn nu al volledig te zien op Disney+.

De Kardashian-Jenners zijn terug, en de sfeer is precies zoals vroeger! Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie storten zich opnieuw in drama, hectiek en emoties. Ze worden geconfronteerd met hun verleden terwijl ze hun passies najagen, verder dan ooit tevoren. Tussen onvergetelijke momenten en diep persoonlijke uitdagingen blijft de familie evolueren en haar nalatenschap heruitvinden.

De serie heeft hoofdrollen voor Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner en Kylie Jenner.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube