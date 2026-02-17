WOOPS: Gewaagde stunt op het strand gaat FOUT! (fails)

Jawel! Het is weer hoog tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Hoewel stunten op het strand al iéts veiliger is dan op een harde ondergrond, wil dat natuurlijk niet zeggen dat waaghalzerij op los zand niet zonder gevaar is. Dat zal onderstaande pechvogel nu ook wel beseffen. We zien hoe een eerste motard vlot over twee mannen ‘springt’. Helemaal prima dus, zou je denken. Maar dan komt er plots nog een tweede motard aangereden… Hoe dat fout gaat, zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we graag nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!