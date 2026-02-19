Beroemde actrice poseert in bikini: “Geweldig!” (foto)

María Pedraza is haar naam. En Netflix-kijkers kennen haar ongetwijfeld van haar acteerwerk in ‘La Casa de Papel’, ‘Elite’ of ‘Toy Boy’.

Met niet minder dan 9,3 miljoen volgers mogen we de actrice gerust ‘populair’ noemen. Regelmatig deelt de dame dan ook nieuwe beelden met haar trouwe fans. Dat is ook nu niet anders.

We zien María in bikini genieten op het strand. “Just take me to the sea 🧜🏻‍♀️”, schrijft ze kort bij het prentje. Haar volgers? Die hebben wel wat meer te vertellen, zo blijkt.

“Geweldig!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Geweldig”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “❤️❤️❤️”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar even waarom: