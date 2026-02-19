HomeNieuwsEntertainmentBeroemde actrice poseert in bikini: "Geweldig!" (foto)
Entertainment

Beroemde actrice poseert in bikini: “Geweldig!” (foto)

R
Door R
0

María Pedraza is haar naam. En Netflix-kijkers kennen haar ongetwijfeld van haar acteerwerk in ‘La Casa de Papel’, ‘Elite’ of ‘Toy Boy’.

Met niet minder dan 9,3 miljoen volgers mogen we de actrice gerust ‘populair’ noemen. Regelmatig deelt de dame dan ook nieuwe beelden met haar trouwe fans. Dat is ook nu niet anders.

We zien María in bikini genieten op het strand. “Just take me to the sea 🧜🏻‍♀️”, schrijft ze kort bij het prentje. Haar volgers? Die hebben wel wat meer te vertellen, zo blijkt.

“Geweldig!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Geweldig”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “❤️❤️❤️”, besluit een laatste fan. Kijk zelf maar even waarom:

Foto: Instagram

Vorig artikel
Zwangere Amy Courtens toont bolle buik in bikini: “Zo mooi!” (foto)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel