Ella Leyers pakt uit met zeer straffe actiefoto, maar dan verklapt ze haar geheim!

Op Instagram weet Ella Leyers haar meer dan 304.000 volgers te verbazen.

Op het populaire sociale netwerk deelt Ella wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu niet anders. Al is er wel iets bijzonders aan de hand.

Onderstaand fotoalbum opent met een wel erg straf beeld. Misschien wel iets té straf. “Swipe voor de making of”, schrijft Leyers bij haar post. En wie op het pijltje naar rechts klikt, ziet meteen wat er zich achter de schermen afspeelde bij het maken van het actievolle beeld.

“Hahaha!”

Fans van Ella lachen zich een breuk. “Hahaha”, klinkt het. “Zalig”, gaat het verder. “Kudos voor de sneeuwsmijtster 👏”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even!