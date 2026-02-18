HomeNieuwsEntertainmentSofie Dumont verbaast fans met bikiniselfie: "Knap!" (foto's)
Sofie Dumont verbaast fans met bikiniselfie: "Knap!" (foto's)

Wie Sofie Dumont volgt op Instagram, krijgt regelmatig lekkere receptjes voorgeschoteld.

Maar da’s niet alles! Haar meer dan 283.000 Insta-fans ontvangen regelmatig ook nieuwe updates uit het dagelijkse leven van de chef. En dat is nu niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we als eerste plaatje een leuke bikiniselfie. Wat volgt zijn een paar mooie vakantiefoto’s. “L O V E O N L Y”, schrijft Sofie er zelf nog bij.

“Knap!”

Op reacties is het niet lang wachten. “Knap”, klinkt het. “🔥🔥🔥”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

