WOOPS: Hond is iéts te enthousiast bij thuiskomst (fails)

Het is weer tijd voor een lading leuke fails!

Onze pechvogel van vandaag is… een hond! In de eerste van onderstaande video’s zien we hoe een familie thuiskomt. Wie echter ook van de partij is, is hun trouwe viervoeter. En die kon duidelijk niet wachten om naar binnen te gaan. Klein detail: de deur was nog niet geopend. Dat levert een toch wel bijzonder momentje op.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we graag nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!