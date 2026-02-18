Tanja Dexters deelt sensueel plaatje: “Prachtige foto!”

Op Streamz kunnen abonnees momenteel kijken naar ‘Tanja – Drama heeft een voornaam’.

Daarin krijgen kijkers een inkijk in haar dagelijkse leven. Haar meer dan 82.100 volgers op Instagram krijgen dat echter ook, want daar deelt Tanja regelmatig nieuwe updates.

Dat is ook met onderstaand prentje, gegenereerd door AI, niet anders. “Vandaag AI. Vanaf maandag PUUR. Happy Valentine’s Day ♥️”, schrijft ze bij het beeld. En haar fans? Die zijn alvast enthousiast.

“Prachtige foto!”

De positieve reacties stromen vlot binnen. “Prachtige foto”, klinkt het. “Top”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf eens!