BETRAPT: Slinkse wildplasser probeert nog te ontsnappen, maar helaas… (video)

Dat er tijdens carnaval behoorlijk wat gedronken wordt, is geen geheim.

En dat je dan ook regelmatig moet plassen, valt ook zeker te begrijpen. Dat je dat dan snel even op straat doet? Dat is natuurlijk niet zo netjes. Dat hield onderstaande wildplasser in Nederland echter niet tegen.

Maar al meteen wordt in het filmpje duidelijk dat het niet zijn allerbeste plan ooit was. Want twee mensen van de ordehandhaving staan paraat om hem een boete te geven.

Ontsnappingspoging mislukt

Op slinkse wijze probeert onze pechvogel van dienst alsnog te ontsnappen aan een sanctie. Met de nadruk op probeert, want hoewel hij het op een lopen zet, wordt hij niet veel verder toch nog staande gehouden. Tot groot jolijt van omstaanders die het tafereel wisten te filmen. Kijk maar!