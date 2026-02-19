Zwangere Amy Courtens toont bolle buik in bikini: “Zo mooi!” (foto)

Amy Courtens zit in haar laatste trimester van haar zwangerschap.

Dat laat de finaliste van ‘K2 zoekt K3’ zelf weten op Instagram. De voorbije tijd konden haar meer dan 94.700 volgers de progressie van haar bolle buikje op de voet volgen.

Ook nu toont ze de vooruitgang aan de hand van een bikinifoto. “Chapter: 3rd trimester ✨. Mijn lichaam voelt soms nog steeds een beetje gehijackt en ik schrik soms als ik mezelf zie… Maar mijn buikje? I ADORE. Ik weet dat ik niet de enige ben, maar laat dit de reminder zijn dat dit gevoel pérfect langs de dankbaarheid kan bestaan ♥️✨”, schrijft ze bij het beeld.

“Zo mooi!”

Amy wordt nu overladen met lovende reacties. “Zo mooi”, klinkt het. “Prachtige mama”, gaat het verder. “Mooiste wat er is”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar!