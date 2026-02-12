Ford-bestuurder wijkt af van zijn rijstrook en betaalt daar een dure prijs voor (video)

Een dure onoplettendheid…

In het verkeer moet je altijd blijven opletten. Een klein foutje of even niet aandachtig zijn kan je duur komen te staan. Net zoals bij de chauffeur van een witte Ford Super Duty in onderstaand filmpje.

Blikschade

Wanneer het licht op groen springt, rijdt hij rechtdoor, maar vergeet hij naar de rijstrookmarkeringen te kijken. Naast hem doet de bestuurder van een zwarte Ford het wél correct door links af te slaan. Gevolg? Een crash met blikschade. Iets zegt ons dat de verzekering hem niet zal vergoeden…

Foto: YouTube