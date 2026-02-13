Celine Van Ouytsel schittert in verleidelijke Valentijnoutfits: “Wat een model!” (foto’s)

Celine Van Ouytsel pakt op Instagram uit met een romantische fotoshoot. “Mooie vrouw, een natuurlijk voorbeeld voor anderen”, klinkt het in de reacties.

Je bent voor of tegen Valentijn, maar stijlvolle outfits zijn altijd leuk om te dragen of naar te kijken. Naar aanleiding van de dag van de liefde poseerde de 28-jarige ex-Miss België voor een romantische fotoshoot voor het Franse lingerie- en damesmodemerk Etam. Daarvoor trok de vriendin van Metejoor naar Parijs. Ze deelde het knappe resultaat op Instagram.

Complimenten

Haar 400.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Je bent echt supermooi”, “Metejoor heeft het heel goed getroffen”, “Mooie vrouw, een natuurlijk voorbeeld voor anderen”, “Wat een model!”, en “Wauw!”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram