Kato Callebaut beleeft lastige periode: “Mijn stem verloren”

Kato Callebaut moet het even wat rustiger aan doen, want ze werd geveld door de griep, met vervelende gevolgen van dien.

De griep is in ’t land en ook Kato Callebaut ontkomt er niet aan. Op Instagram laat de 34-jarige zangeres weten dat ze een tijdje moet rusten om snel te genezen. Extra lastig voor haar is dat ze haar stem kwijt is door de griep.

Rustig weekend

“Dit ben ik nu niet”, steekt ze van wal op Instagram, verwijzend naar een foto waarop ze een fijne avond beleeft. “Maar de griep heeft me goed te pakken gehad en mijn lichaam is nog aan het staken om beter te worden, dus het wordt een heel rustig weekend. Geen Weekwatchers helaas, want ik ben onderweg mijn stem ergens verloren. Maar ze zorgen voor een uitstekende vervanger”, besluit ze.

Foto: Instagram