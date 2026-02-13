Ophef over outfit van vrouw voor trouwfeest: “Als bruid zou ik woest zijn!” (video)

Een Britse vrouw krijgt kritiek van haar volgers nadat ze een video deelde waarin ze de outfit toont die ze wil dragen op een trouwfeest. “Je probeert de bruid te overtreffen”, klinkt het onder meer.

Ceri Mertens werd onlangs als plus one uitgenodigd op een huwelijksfeest. De 35-jarige influencer koos voor een aansluitende midi-jurk met een diepe halslijn en open rug. Ze combineerde de look met transparante muiltjes. Zelf vond ze het geheel perfect in balans. Haar man had daar echter zijn twijfels bij, zo legt ze uit in een TikTok-video. “Ik stuurde hem een foto en hij vroeg: ‘Ga je je nog omkleden?’ Ik zei: ‘Waarom?’ Blijkbaar is het te veel. Denken jullie dat ook?”, vraagt ze aan haar 270.000 volgers.

Kritische volgers

Het filmpje werd inmiddels al meer dan 200.000 keer bekeken. Heel wat kijkers delen de mening van haar echtgenoot. “Je ziet er prachtig uit, maar het is te onthullend voor een bruiloft”, “Je probeert de bruid te overtreffen”, “Niet echt trouwschoenen”, en “Mooi, maar als ik de bruid was, zou ik woest zijn!”, lezen we bij het kritische kamp. Anderen zien er dan weer helemaal geen probleem in. “Je ziet er fantastisch uit, laat hem maar alleen gaan!”, “Als je het hebt, mag je het tonen”, en “Jij mocht mijn plus one zijn!”, wordt er ook gereageerd.

Foto: TikTok