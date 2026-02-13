HomeNieuwsEntertainmentElizabeth Hurley pakt uit met bikinifoto: "Hoe blijf je toch in zo'n...
Elizabeth Hurley pakt uit met bikinifoto: “Hoe blijf je toch in zo’n topvorm?”

De Britse actrice Elizabeth Hurley wordt overladen met complimenten op een bikinifoto. “Geen woorden voor jouw natuurlijke schoonheid!”, klinkt het vol bewondering.

Elizabeth Hurley mist de zon en droomt op Instagram terug naar warmere tijden. De 60-jarige actrice, die we vooral kennen uit ‘Gossip Girl’, postte een kiekje waarop ze in bikini geniet van het paradijs. Ze draagt een felrode driehoekbikini met fijne bandjes en subtiele gouden kettingdetails. De bikini is overigens van eigen makelij, want met Elizabeth Hurley Beach heeft ze een eigen bikinilijn.

In de reacties klinkt er alleen maar bewondering. “Altijd prachtig”, “Elizabeth, je ziet er echt fantastisch uit, wat een figuur en wat een benen!”, “Geen woorden voor jouw natuurlijke schoonheid!”, “Liz, je lijkt nog altijd in de dertig. Wat is je geheim?”, “Zo mooi!”, en “Hoe blijf je toch in zo’n topvorm?”, luidt het onder meer.

