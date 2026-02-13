Pak sneeuw glijdt van dak en dreigt op auto te storten, maar dan… (video)

Dat was maar nét op tijd!

Te veel sneeuw op je dak is altijd riskant, zeker wanneer de sneeuw begint te smelten en in beweging komt. Dat gebeurde onlangs in de Amerikaanse staat Maryland, waar een vrouw vreemde geluiden van het dak hoorde komen en toch maar eens buiten ging kijken.

Fractie van een seconde

Ze zag hoe een pak sneeuw zachtjes naar beneden gleed. Hoewel dat in het begin onschuldig leek, volgde er een gigantische massa die een bedreiging vormde voor haar geparkeerde auto. Snel de auto achteruit verplaatsen dus. En dat was geen seconde te laat!

Foto: YouTube