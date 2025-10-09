‘The Secret Lives of Mormon Wives’ is terug met een derde seizoen!

Disney+ kondigt met plezier aan dat het derde seizoen van ‘The Secret Lives of Mormon Wives’ op donderdag 13 november verschijnt en meteen alle 10 afleveringen tegelijk te streamen zijn.

#Momtok is weer van de partij, maar het gaat er spannender aan toe dan ooit. Geheimen, beschuldigingen en wankelende vriendschappen zorgen voor drama alom. Terwijl het vertrouwen op de proef wordt gesteld en de grens tussen realiteit en fictie vervaagt, barst een heuse morele strijd los tussen #Momtok en #Dadtok. Zullen de vrouwen elkaar kunnen vergeven? Of loopt alles uit op een breuk die niet meer te lijmen valt?

Docu meets soap

‘The Secret Lives of Mormon Wives’ blijft trouw aan zijn unieke mix van reality en soap: echte emoties, dramatische wendingen en schitterende beelden. De serie duikt opnieuw in thema’s als geloof, groepsdruk en het perfecte plaatje op sociale media, allemaal met een flinke portie spanning en drama.

Het derde seizoen van ‘The Secret Lives of Mormon Wives’ is vanaf 13 november 2025 exclusief op Disney+ te bekijken.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube