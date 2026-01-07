WOOPS: Dame eindigt met kletsnatte (én ijskoude) broek na winterpret (fails)

Het is weer tijd voor een leuk fragmentje!

Naast verkeerschaos zorgt de sneeuw ook voor veel winterpret! Zo ook in Nederland, waar onderstaande beelden gemaakt werden. We zien een dame in een opblaasbare band van een helling glijden. Dat gaat behoorlijk vlotjes, maar misschien wel iets té vlot! Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…