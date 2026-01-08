Voormalige ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck poseert in bikini: “Mooie foto’s!”

De natte sneeuw ook al beu?

Dan kan je een kijkje nemen op de Instagram-pagina van Lynn Van den Broeck. De voormalige ‘Thuis’-actrice heeft namelijk weer wat nieuws gedeeld met haar meer dan 145.000 volgers.

Zo zien we de dame onder andere in bikini poseren aan het zwembad. “Da is hier ook sneeuw, maar dan anders 💦🌞😌”, schrijft ze bij het fotoalbum.

“Mooie foto’s!”

Aan lovende reacties van haar fans geen gebrek. “Mooie foto’s”, klinkt het. “Wow, het ziet er daar zalig uit”, gaat het verder. “🔥🔥🔥”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.