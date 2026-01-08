‘His & Hers’: Dé psychologische thriller van het begin van het jaar

His & Hers verschijnt op 8 januari op Netflix, een serie die liefhebbers van mysteries en psychologische drama’s moeiteloos zal weten te boeien. Tegen de verstikkende hitte van Atlanta verkent deze productie de donkere hoeken van de menselijke psyche en de complexiteit van familiale geheimen.

Anna keert terug naar haar roots

Centraal in het verhaal staat Anna, een voormalige nieuwsanker die zich geleidelijk heeft teruggetrokken uit de buitenwereld en haar sociale leven. Haar monotone bestaan wordt doorbroken wanneer ze hoort over een moord in het ogenschijnlijk rustige stadje Dahlonega, de plek waar ze opgroeide. Gedreven door een mix van nieuwsgierigheid en onrust besluit Anna zich vast te bijten in de zaak, vastbesloten antwoorden te vinden waar niemand anders naar lijkt te zoeken.

Een onderzoek vol spanning

Inspecteur Jack Harper, belast met het onderzoek, is al snel verrast door Anna’s plotselinge interesse. In plaats van haar weg te sturen, besluit hij haar nauwlettend in de gaten te houden, zich ervan bewust dat elke stap van Anna iets wezenlijks kan onthullen. Tussen manipulatie, geheimen en onthullingen belooft elke aflevering de kijker op het puntje van de stoel te houden.

Wanneer waarheid en leugen in elkaar overlopen

His & Hers speelt voortdurend met percepties en perspectieven. Bij elk relaas duiken twee versies van de waarheid op, waardoor het al snel onmogelijk wordt om te bepalen wie de waarheid spreekt. De serie past perfect in de traditie van psychologische thrillers waarin de grens tussen onschuld en schuld steeds verder vervaagt naarmate het verhaal vordert.

Met onverwachte wendingen en gelaagde personages belooft His & Hers kijkers vanaf de eerste afleveringen te grijpen en de spanning vast te houden tot het einde.

His & Hers, vanaf 8 januari op Netflix.

Via Streamnews.be