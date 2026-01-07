Lily Allen geniet in bikini op het strand: “Je straalt!” (foto’s)

Nood aan wat zomerse beelden?

Dan ben je bij Lily Allen aan het juiste adres! De zangeres heeft recent onderstaand fotoalbum op haar Instagram-pagina gedeeld. En velen van haar meer dan 2 miljoen volgers reageren positief op wat ze te zien krijgen.

Lily Allen pakt wel vaker uit met leuke beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook deze keer niet anders. Zo passeert de dame meermaals in bikini de revue. “A lovely holiday to bring in the new year with my beautiful babies. Right now, back to business. LFG ‘26”, schrijft ze bij de prentjes.

“Je straalt!”

Haar fans zijn onder de indruk. “Je straalt”, klinkt het. “Leuk je zo te zien”, gaat het verder. “Je ziet er geweldig uit, Lily”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.