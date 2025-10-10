Victoria Beckham: een ongefilterde blik op het leven van een stijlicoon

Op 9 oktober 2025 lanceert Netflix een driedelige documentaireserie getiteld Victoria Beckham, die een intieme inkijk biedt in het leven van de voormalige Spice Girl die uitgroeide tot internationaal mode-icoon. Onder regie van Nadia Hallgren duikt de serie in haar persoonlijke en professionele reis, haar uitdagingen en haar zoektocht naar erkenning binnen de veeleisende modewereld.

Een driedelige docuserie

De serie volgt Victoria Beckham van haar beginjaren bij de Spice Girls tot haar indrukwekkende opmars in de mode-industrie. Ze deelt openhartig haar ervaringen, successen en moeilijkheden, waardoor kijkers een uniek kijkje krijgen achter de schermen van haar leven. Een centraal element is haar voorbereiding op de Paris Fashion Week, waarin haar toewijding, discipline en passie duidelijk naar voren komen.

Tussen carrière en familie

Naast haar professionele pad zoomt de documentaire ook in op haar privéleven. Victoria spreekt over haar huwelijk met David Beckham, hun gezinsleven en de obstakels die ze moest overwinnen om haar plaats te veroveren in de modewereld. De serie belicht zowel kwetsbare als krachtige momenten, waardoor een authentiek en menselijk portret ontstaat.

Een productie van topniveau

De regie is in handen van Nadia Hallgren, bekend van Becoming (Michelle Obama), en de productie wordt verzorgd door het team achter de bekroonde serie Beckham. Met deze ervaren ploeg krijgt Victoria Beckham een cinematografische en stijlvolle uitstraling die haar verhaal alle eer aandoet.

Voor Netflix-abonnees biedt deze docuserie een unieke kans om het pad van Victoria Beckham te ontdekken – van popicoon tot gerespecteerde zakenvrouw – in een meeslepende en ongefilterde vertelling.

Victoria Beckham is vanaf 9 oktober 2025 te zien op Netflix.

