‘Something Beautiful’: visueel album van Miley Cyrus binnenkort te bekijken op Disney+

Fans van Miley Cyrus: opgelet! Vanaf 30 juli kan je op Disney+ genieten van ‘Something Beautiful’, een visueel album boordevol nieuwe muziek én opvallende beelden.

Na haar recente bekroning tot Disney Legend slaat Miley opnieuw de handen in elkaar met Disney. Het resultaat? Een unieke, fantasierijke pop-opera met dertien gloednieuwe nummers uit haar gelijknamige album.

Première

De film werd gemaakt door Miley zelf, samen met Jacob Bixenman en Brendan Walter, en werd prachtig in beeld gebracht door cameraman Benoît Debie. Onder meer Sony Music Vision, Columbia Records en Live Nation werkten mee aan het project.

Het visuele album ging eerder al in première op het Tribeca Festival en werd daarna één avond lang exclusief vertoond in de bioscoop in de VS en Canada.

‘Miley Cyrus: Something Beautiful’ is vanaf 30 juli dus ook bij ons te streamen – zet het maar in je agenda!

Via Streamnews.be

Foto: Youtube