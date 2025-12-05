‘Jay Kelly’: Netflix verrast met emotionele roadmovie met George Clooney en Adam Sandler

Sinds 5 december staat ‘Jay Kelly’ op Netflix, en de film maakt meteen indruk. George Clooney en Adam Sandler vormen een onverwacht, maar heerlijk duo in deze nieuwe roadmovie van Noah Baumbach.

Baumbach, bekend van ‘Marriage Story’ en ‘White Noise’, brengt een warm en grappig verhaal over Jay Kelly (Clooney), een filmster die worstelt met ouder worden, en Ron (Sandler), zijn loyale manager. Wat begint als een simpele promotoer door Europa verandert al snel in een trip vol terugblikken, twijfels en openhartige gesprekken.

Clooney met twijfels, Sandler met sérieux

Clooney speelt een acteur die zijn eigen imago wat beu is, terwijl Sandler verrassend ingetogen uit de hoek komt. De film werd vertoond op de Mostra van Venetië en schopte het zelfs tot een nominatie voor de Gouden Leeuw — niet slecht voor een Netflix-release.

Topcast en topteam

Naast het hoofdduo zien we ook Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards en Jim Broadbent verschijnen. De film klinkt en oogt geweldig dankzij de muziek van Nicholas Britell en het camerawerk van Linus Sandgren.

Warm, grappig en een tikje melancholisch

‘Jay Kelly’ balanceert mooi tussen humor en emotie. Netflix noemt het zelf “ontroerend, grappig, groots en toch intiem”, en dat klopt wel: het gaat over roem, vaderschap, fouten uit het verleden en hoe je probeert iets achter te laten dat telt. Clooney zei erover: “Zo’n rol krijg je niet elke dag op je bord.” En gelijk heeft hij.

‘Jay Kelly’ is nu te streamen op Netflix.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube