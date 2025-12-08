‘Star Wars: Jonge Jedi Avonturen’ keert in december terug op Disney+ (trailer)

Alle afleveringen van het derde seizoen van Star Wars: Jonge Jedi Avonturen, de originele animatiereeks van Lucasfilm, zijn vanaf 8 december te zien op Disney+.

De serie speelt zich af tijdens het tijdperk van de High Republic en volgt de jonge Jedi Kai Brightstar, Lys Solay en Nubs terwijl ze leren omgaan met de Kracht, worden opgeleid door Jedi-meester Yoda, de melkweg verkennen en hulp bieden aan burgers én bijzondere wezens in nood.

De trailer geeft alvast een voorsmaakje van wat de jonge helden te wachten staat. Dit seizoen nemen ze het op tegen Rek Minuu, een ondeugende maar briljante droid-meestermechanicien. Daarnaast sluiten ze vriendschap met Dotti, een lokale handelaar die bekendstaat om haar talent voor het repareren van droids, én ontmoeten ze drie nieuwe droid-metgezellen: Beepers, Dozer en Gigi.

