Dit zijn nu de vijf populairste films op Netflix in België

Elke week geeft de Netflix-top 10 een inkijk in wat wij Belgen massaal bingen. Van Hollywood-spektakel tot romantische komedies en knotsgekke avonturen: dit zijn de vijf films waar je nu écht niet naast kunt kijken.

She Said Maybe

Mavi groeit op in Duitsland en ontdekt plots dat ze deel uitmaakt van een steenrijke Turkse familie. Haar nieuwe leven brengt niet alleen luxe, maar ook heel wat drama én liefdesverwikkelingen met zich mee.

The Wrong Paris

Stel je voor: je denkt dat je naar Parijs in Frankrijk gaat voor een datingprogramma… maar je belandt in Paris, Texas. Dat overkomt Dawn. Eerst wil ze weglopen, tot ze gevoelens krijgt voor de vrijgezel.

Seventh Son

Duik mee in de 18e eeuw, waar een leerling-exorcist het opneemt tegen een ontsnapte heks. Een strijd tussen goed en kwaad die allesbehalve voorspelbaar is.

KPop Demon Hunters

Rumi, Mira en Zoey vullen normaal uitverkochte stadions, maar hebben ook een geheim: ze vechten tegen demonische gevaren om hun fans te beschermen. K-pop meets fantasy!

Anyone But You

Twee singles, een mislukte date en een sprookjeshuwelijk. Om de ouders gerust te stellen én een ex jaloers te maken, doen ze alsof ze een koppel zijn… met verrassende gevolgen.

