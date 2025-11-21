‘The Conjuring: Last Rites’: het meest angstaanjagende hoofdstuk ooit landt op HBO Max

Horrorfans mogen in hun handen wrijven: sinds 21 november staat ‘The Conjuring: Last Rites’ op HBO Max én zijn bijna alle films uit de saga er nu te streamen.

De nieuwe film van New Line Cinema, verdeeld door Warner Bros. Pictures, maakte die dag zijn wereldwijde streamingdebuut. Opnieuw zien we Vera Farmiga en Patrick Wilson als Ed en Lorraine Warren, die voor de allerlaatste keer samen een paranormale zaak aanpakken – eentje die hen én hun dochter Judy zwaar op de proef stelt. Het hoofdstuk werd in september in de bioscoop al een knaller van formaat en brak zelfs records als grootste wereldwijde opening ooit voor een horrorfilm.

Gebaseerd op waargebeurde feiten

Regisseur Michael Chaves keerde terug voor dit nieuwe, op waargebeurde feiten geïnspireerde deel. Ook de rest van de cast is stevig: onder anderen Mia Tomlinson, Ben Hardy, Shannon Kook en Kíla Lord Cassidy zijn van de partij.

Daarnaast zette HBO Max meteen bijna het volledige Conjuring-universum online (alleen ‘The Nun II’ ontbreekt):

‘The Nun’ (2018)

‘Annabelle’ (2014)

‘Annabelle: Creation’ (2017)

‘Annabelle Comes Home’ (2019)

‘The Conjuring’ (2013)

‘The Conjuring 2’ (2016)

‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’ (2021)

‘The Conjuring: Last Rites’ (2025)

Perfect bingevoer dus voor wie houdt van demonische poppen, duivelse nonnen en paranormale spanning – helemaal in thema voor de donkere winterdagen.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube