‘Taylor Swift: The End of an Era’: Een exclusieve blik achter de schermen van een ongeziene tour (trailer)

De eerste twee afleveringen van “Taylor Swift: The End of an Era” (een documentairereeks in 6 delen) zijn vanaf 12 december exclusief te zien op Disney+.

Een gloednieuwe trailer van “Taylor Swift: The End of an Era” is vrijgegeven. De docureeks duikt diep in het ontstaan, de impact en het gigantische succes van “Taylor Swift | The Eras Tour”. Het is een intiem portret van Taylor op het moment dat haar tour wereldwijd het nieuws domineerde en miljoenen fans in vervoering bracht.

De serie zet ook de artiesten, familieleden en vrienden in de kijker — onder wie Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran en Florence Welch — en geeft een unieke inkijk in alles wat nodig was om zo’n cultureel fenomeen te creëren. Vanaf 12 december verschijnt wekelijks een dubbelaflevering.

Daarnaast verschijnt op dezelfde dag “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”, opgenomen in Vancouver (British Columbia). Deze concertregistratie toont het volledige laatste optreden van de tour, inclusief de complete “THE TORTURED POETS DEPARTMENT”-setlist die werd toegevoegd na de release van het album in 2024.

Via Streamnews.be