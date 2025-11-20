Julia Roberts schittert in psychologische thriller ‘After the Hunt’

Sinds 20 november staat ‘After the Hunt’ op Prime Video, de nieuwe film van Luca Guadagnino met niemand minder dan Julia Roberts in de hoofdrol. En ja hoor: ze is opnieuw geweldig. Deze psychologische thriller duikt in het leven van de Amerikaanse universiteitselite, waar geheimen, machtsspelletjes en half verzwegen waarheden elkaar in sneltempo kruisen.

Op Yale wordt professor Alma Imhoff (Julia Roberts) plots meegesleurd in een storm wanneer haar beste studente een bekende professor – en goede collega – beschuldigt van ongepast gedrag. Vanaf dat moment ligt de hele campus in de knoop: spanningen lopen op, loyaliteiten verschuiven en niemand weet nog wie of wat te vertrouwen is. En dan komt er ook nog een geheim uit Alma’s eigen verleden bovendrijven…

Sfeer en muziek

De film is typisch Guadagnino: veel onderhuidse spanning, felle dialogen en evenveel drama in de stiltes als in de woorden. De soundtrack van Trent Reznor en Atticus Ross maakt het plaatje compleet – hypnotiserend, donker en heerlijk beklijvend.

Sterrencast

Julia Roberts is top, maar krijgt versterking van een sterke cast met Ayo Edebiri, Andrew Garfield en Chloë Sevigny. Samen tillen ze de film naar een niveau dat je niet elke dag ziet in een streamingrelease.

‘After the Hunt’ is nu te bekijken op Prime Video – ideaal voor wie houdt van slimme thrillers met een stevige psychologische punch.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube