Beelden van sneeuwchaos in Nederland gaan viraal: “Ik kan dit niet aan!” (video)

Niet alleen in België is het wat behelpen door de sneeuw.

Ook in Nederland zijn ze bij momenten stevig aan het sukkelen. Dat bewijzen onderstaande beelden, die op TikTok in geen tijd viraal gingen.

We zien een aardig potje sneeuwchaos op de weg. Gelukkig zonder veel ergs, maar de strijd tegen het witte goedje is wel heel erg zichtbaar.

“Ik kan dit niet aan!”

Aan reacties op de beelden ook geen gebrek. “Ik kan dit niet aan”, klinkt het. “Half Nederland had de zomerbandjes er nog onder liggen”, gaat het verder. “Beetje sneeuw en Nederland ligt plat 🤣”, besluit een laatste kijker nog. Daar valt misschien wel iets van te zeggen:

@sfg215 Was so magical yet so funny ✨⛷️ #fyp #nederlandsetiktok #snow ♬ The Beautiful Blue Danube (Excerpt) – The Philharmonia Orchestra

Foto: TikTok @sfg215

