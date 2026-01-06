Sarah Puttemans beseft plots iets belangrijks na haar verloving met Viktor Verhulst: “Herkenbaar!” (video)

In november van 2025 lieten Sarah Puttemans en Viktor Verhulst al weten dat ze verloofd zijn.

Op Instagram, waar Sarah maar liefst 317.000 volgers heeft, pakt de dame nu uit met een ludiek filmpje. “The plan for 2026 ✨”, schrijft ze als verdere uitleg bij onderstaande beelden.

“Verloofd zijn met de liefde van mijn leven”, staat er eerst als tekst op de beelden. “Eindelijk”, klinkt een stem gelijktijdig op de achtergrond. Nadien volgt een tweede deel. “Beseffen dat je een trouwfeest moet plannen”, lezen we. “What the fuck”, horen we.

“Herkenbaar!”

De grappige video valt duidelijk in de smaak. “Herkenbaar”, reageert een fan. “😂😂😂”, gaat het verder. Tot slot bieden velen zich nog aan om te helpen. Kijk zelf maar even: