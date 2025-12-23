De ‘James Bond’-saga komt (tijdelijk) naar Netflix. Dit zijn de details van de deal!

Netflix blijft zijn catalogus uitbreiden. De voorbije weken voegde het platform (ook in België) al verschillende titels toe van AMC (NOS4A2 of Les Envoyés d’ailleurs) en Hulu (Future Man of Solar Opposites). Maar in januari 2026 pakt Netflix echt groots uit: de volledige James Bond-saga komt naar Netflix.

Waarom deze deal?

Vanaf 15 januari 2026 zullen alle films uit de James Bond-saga (in totaal 25) beschikbaar zijn op Netflix België. Ook de niet-officiële film Never Say Never Again (Jamais plus jamais, 1983) wordt toegevoegd. In de Verenigde Staten zullen op diezelfde datum slechts vier Bond-films beschikbaar zijn, zo melden Variety en het platform What’s on Netflix. De films blijven bovendien slechts drie maanden op Netflix te zien.

Die keuze roept vragen op. De James Bond-franchise behoort historisch toe aan MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), dat in 2022 werd overgenomen door Amazon. Aangezien de films al beschikbaar zijn via MGM+ (op Prime Video), lijkt deze overeenkomst op het eerste gezicht verrassend. Chris Ottinger, wereldwijd distributiedirecteur bij Amazon MGM Studios, verklaarde hierover aan de vakpers: “Bij de overname van MGM door Amazon was het doel om de iconische MGM-catalogus te blijven aanbieden aan streaming- en televisiepartners over de hele wereld. De komst van deze cultfilms en -series naar Netflix past volledig binnen die strategie.”

“Een van de populairste franchises ooit”

Hij voegt daaraan toe: “James Bond blijft een van de meest populaire en invloedrijke franchises uit de filmgeschiedenis. Samen met andere sterke titels uit onze catalogus, zoals Hunters, onderstreept deze overeenkomst de blijvende wereldwijde vraag naar kwaliteitsverhalen en de sterke samenwerking die we met Netflix hebben opgebouwd.”

Deze deal tussen Netflix en MGM zal ongetwijfeld in de smaak vallen bij fans van de bekendste spion uit de popcultuur, in afwachting van het 26ste Bond-avontuur, geregisseerd door Denis Villeneuve.

Via Streamnews.be