Joke van de Velde deelt zomerse bikinifoto: “Wat een vrouw!”

Wie nood heeft aan zon en warmte, kan een kijkje nemen op de Instagram-pagina van Joke van de Velde.

Daar deelt de dame namelijk sporadisch nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu niet anders.

We zien Joke van de Velde stralen in een prachtige bikini. Van een zomers tafereel gesproken! “Beach mode aan 🌊”, schrijft ze er toepasselijk bij. En velen van haar meer dan 70.300 volgers? Die laten van zich horen!

“Wat een vrouw!”

Haar fans zijn er snel bij om enthousiast te reageren. “Wat een vrouw”, klinkt het. “Geen sneeuw daar 😄. Geniet ervan ☀️”, gaat het verder. “Heel mooi”, besluit een laatste volger. Kijk maar!