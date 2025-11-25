Verbluffende taarten en gegarandeerde lachbuien in de kerstspecial van ‘Is It Cake?’ (trailer)

De feestdagen komen eraan en Netflix zet de zoetekauwen in het zonnetje met “Is It Cake? – Speciale Feesteditie”, die op 25 november verschijnt. Maak je klaar voor een parade van verbluffende patisserie en zoete verrassingen om Kerstmis in stijl te vieren!

In deze feestelijke nieuwe editie neemt Mikey Day opnieuw de leiding, samen met zes top-patissiers die klaarstaan om de jury te verbazen met hun volledig ongelooflijke creaties. Drie oud-deelnemers van “Is It Cake?” keren terug, vergezeld door drie gerenommeerde patissiers. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze willen de jury misleiden met hyperrealistische taarten die elke logica tarten.

In elke aflevering strijden de kandidaten om een deel van de 75.000 dollar tellende prijzenpot én een felbegeerde plek in de finale. Verwacht veel gelach, pittige competitie en taarten die je twee keer doen kijken. Deze speciale editie belooft nóg feestelijker, nóg creatiever en nóg smakelijker te worden dan ooit tevoren.

Of het nu gaat om taarten die zo uit een kerstverhaal lijken te komen of om desserts die alle logica op z’n kop zetten: “Is It Cake? – Speciale Feesteditie” is de perfecte show voor zoetekauwen én voor iedereen die houdt van een vleugje suikerzoete magie tijdens de feestdagen.

Dus noteer het in je agenda: op 25 november wordt Netflix de ultieme bestemming voor een overheerlijke, feestelijke kerst… zelfs als je er misschien niet écht van zou eten!

Via Streamnews.be