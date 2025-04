‘Stranger Things’ krijgt een theatervoorstelling… en die komt op Netflix!

Fan van ‘Stranger Things’? Dan hebben we goed nieuws! De prequel ‘Stranger Things: The First Shadow’, die eerder al furore maakte in Londen, komt binnenkort naar Broadway én… Netflix!

De voorstelling neemt je mee terug in de tijd, naar 1959 in Hawkins, Indiana – lang voor Eleven en de Demogorgon opdoken. We ontmoeten jongere versies van Jim Hopper, Joyce (toen nog Maldonado) en Bob Newby. De mysterieuze Henry Creel, een nieuwe leerling, zorgt voor heel wat opschudding in het stadje. De eerste schaduwen van het bovennatuurlijke duiken op…

Theater meets ‘Stranger Things’

De regie is in handen van Stephen Daldry (The Crown) en Justin Martin, en het script komt van Kate Trefry, die ook meeschreef aan de serie. Verwacht je aan een spannende mix van psychologische thriller en fantasy, met indrukwekkende effecten en een sterke cast. Ja, ook ‘Grey’s Anatomy’-acteur T.R. Knight doet mee!

Verbinding met de serie

De Duffer Brothers, de makers van ‘Stranger Things’, hielden nauw toezicht op het project. Ze pasten zelfs het script aan om geheimen voor seizoen 5 van de serie te bewaren. Slim!

Kijkje achter de schermen

Nieuwsgierig naar hoe zo’n productie tot stand komt? Dan is er ook ‘Behind the Curtain: Stranger Things: The First Shadow’, een boeiende documentaire die al te zien is op Netflix sinds 15 april.

Noteer dus in je agenda: vanaf 22 april 2025 kan je de voorstelling thuis streamen op Netflix!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube