‘Adults’: een serie die spreekt tot een hele generatie die een beetje de weg kwijt is

Vanaf donderdag 29 mei kun je op Disney+ terecht voor ‘Adults’, een nieuwe comedyserie van FX. De show volgt vijf jonge twintigers in New York die samenhokken in het ouderlijk huis van Samir. Ze delen er alles: eten, twijfels, gênante momenten en af en toe zelfs een tandenborstel.

Samir, Billie, Paul, Issa en Anton proberen iets van het leven te maken, maar dat gaat niet bepaald vlekkeloos. Of het nu gaat om werk, liefde, doktersafspraken of etentjes plannen, alles lijkt net iets ingewikkelder dan het zou moeten zijn. En hoe goed hun bedoelingen ook zijn, ze maken het vaak alleen maar erger.

Herkenbaarheid

De serie is gemaakt door Ben Kronengold en Rebecca Shaw (bekend van ‘The Tonight Show’), en wordt ondersteund door een sterrenteam uit de komediewereld, met o.a. Nick Kroll en mensen achter ‘Atlanta’ en ‘What We Do in the Shadows’. Verwacht scherpe humor, veel herkenbaarheid en het nodige ongemak.

‘Adults’ is vanaf 29 mei te bingen op Disney+.

Via Streamnews.be