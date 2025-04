‘Asteroid City’ nu te zien op HBO Max: een buitenaardse filmervaring die je niet mag missen

Goed nieuws voor fans van Wes Anderson: zijn nieuwste film ‘Asteroid City’ is vanaf 21 april 2025 te zien op HBO Max. Na een succesvolle bioscooprelease komt deze retro parel nu ook naar je huiskamer.

We gaan terug naar 1955, naar een kleurrijk woestijnstadje waar een astronomiecongres plaatsvindt. Alles lijkt gezellig… tot er een buitenaards incident plaatsvindt en het hele gebeuren compleet ontspoort. Verwacht je aan bizarre situaties, slimme knipogen en een flinke portie Wes Anderson-absurditeit.

Sterren, sterren en nog meer sterren

Zoals altijd brengt Anderson een droomcast mee: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Edward Norton, Margot Robbie, Willem Dafoe… en nog veel meer. Elk personage is nét zo vreemd als charmant.

Wes in topvorm

‘Asteroid City’ is een mix van vintage sci-fi, theater, familieperikelen en filosofische mijmeringen – allemaal in Wes’ typische stijl: perfecte beeldkaders, pastelkleuren en droge humor. Het is een film die je niet wil missen, of je nu voor de eerste keer kijkt of hem opnieuw wil beleven.

‘Asteroid City’ is vanaf 21 april te bekijken op HBO Max.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube