‘Stranger Things’: De grote finale begint! (trailer)

Het langverwachte vijfde en laatste seizoen van Stranger Things komt er eindelijk aan — en Netflix pakt groots uit met een release in drie delen. Volume 1 verschijnt op 27 november (vier afleveringen), gevolgd door Volume 2 op tweede kerstdag (drie afleveringen), en het ultieme slotstuk wordt gelost op nieuwjaarsdag. Elk deel wordt om 2 uur ’s nachts beschikbaar (Belgische tijd).

Het is herfst 1987. Hawkins draagt nog steeds de diepe wonden van de open scheuren tussen werelden. Onze helden hebben één doel: Vecna vinden… en vernietigen. Maar niemand weet waar hij zich schuilhoudt of wat hij voorbereidt. De overheid heeft de stad onder militair toezicht geplaatst en is vastbesloten El te pakken te krijgen, waardoor ze opnieuw moet onderduiken. Terwijl de verjaardag van Wills verdwijning nadert, neemt de angst toe. De ultieme strijd komt dichterbij — en met die strijd ook een duisternis die angstaanjagender is dan ooit. Om dit nachtmerrie-einde te voorkomen, moeten ze samen sterker staan dan ooit. Allemaal. Eén laatste keer.

Met dit vijfde seizoen sluit Stranger Things een hoofdstuk af dat een vaste waarde is geworden binnen de moderne tv-geschiedenis. Na bijna tien jaar met El, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max en de rest van de Hawkins-groep, is het moment aangebroken om het kwaad in zijn kern te confronteren — het kwaad dat al sinds het prille begin als een schaduw over Hawkins hing.

Stranger Things begint aan zijn grootse finale, en die belooft een onvergetelijk afscheid te worden. De laatste lichtjes in Hawkins zullen misschien doven… maar het verhaal blijft nog lang nazinderen.

Via Streamnews.be