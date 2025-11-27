‘All’s Fair’ op Disney+ krijgt een tweede seizoen

Disney+ heeft bekendgemaakt dat ‘All’s Fair’, de nieuwe serie van Ryan Murphy, wordt verlengd met een tweede seizoen. De eerste afleveringen verschenen op 4 november en de serie brak meteen records: het werd de grootste launch van een originele, gescripte Hulu-serie in drie jaar, gemeten over de eerste drie dagen.

Ook in België stond All’s Fair meteen op nummer 1 in de top 10. Bovendien is de serie uitgegroeid tot een heus online fenomeen, met meer dan 10 miljard impressies tussen 8 oktober en 20 november 2025.

In All’s Fair nemen een groep briljante echtscheidingsadvocates ontslag uit een overwegend mannelijk kantoor om hun eigen firma op te richten. Gedreven, slim en complex als ze zijn, krijgen ze te maken met explosieve scheidingen, duistere geheimen en een stroom aan verraad — zowel in de rechtbank als onderling. In een wereld waar geld regeert en liefde oorlog is, zijn deze vrouwen vastbesloten om de regels opnieuw te schrijven.

De cast bestaat uit Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson en Glenn Close.

Het volledige eerste seizoen van All’s Fair is nu te streamen op Disney+. Elke dinsdag verschijnt een nieuwe aflevering. De seizoensfinale — een dubbele aflevering — staat gepland voor 9 december.

Via Streamnews.be