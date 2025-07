“I’m Still Here”: Waarom je dit ontroerende familieportret echt moet streamen deze zomer

Na het geweldige succes is het biografische drama ‘I’m Still Here‘ sinds 25 juni te zien op Prime Video. Een indringend familieportret dat de verwoestende impact van de militaire dictatuur laat zien.

Waar gaat het over?

Begin jaren 70, in Rio de Janeiro, Brazilië. Terwijl het land gebukt gaat onder een militaire dictatuur, leeft de familie Paiva een vredig leven aan zee. Eunice en Rubens zijn gelukkig getrouwd en hebben vijf kinderen. Tot alles plotseling omslaat: mannen van het regime komen Rubens arresteren. Daarna verdwijnt hij spoorloos.

‘I’m Still Here‘ maakte wereldwijd indruk. In Brazilië groeide het uit tot een kaskraker, en in maart won het zelfs de Oscar voor Beste Internationale Film. Twaalf jaar na ‘On the Road‘ keert regisseur Walter Salles terug met een verfilming van het boek van Marcelo Paiva, zoon van Eunice en Rubens. Het resultaat is een pijnlijk oprecht en aangrijpend portret.

De film begint ingetogen en langzaam. De familie Paiva lijkt op het eerste gezicht een doorsnee bourgeoisgezin: etentjes met vrienden, een dochter die naar Londen vertrekt voor haar studie, stranddagen. Maar het gevaar loert. Eunice en Rubens worden ondervraagd door mannen van het regime. Rubens keert nooit terug. Angst, onzekerheid en stilte overheersen. Eunice, aanvankelijk een ogenschijnlijk bijrolfiguur, groeit uit tot het kloppend hart van ‘I’m Still Here‘.

Een zomerfilm die je niet mag missen

Golden Globe-winnares Fernanda Torres vertolkt de rol van Eunice met ingetogen kracht. Als vrouw die ‘verplicht weduwe’ wordt, houdt ze stand en vecht ze onvermoeibaar voor gerechtigheid. Walter Salles toont de Braziliaanse dictatuur uit de jaren 70 door de ogen van een vrouw die weigert te buigen. De cinematografie, met zorgvuldig gekozen contrasten in tijd en sfeer, versterkt de impact van dit persoonlijke verhaal.

Na het overweldigende succes in Brazilië is ‘I’m Still Here‘ zonder twijfel een van de meest ontroerende en essentiële films van deze zomer. Nu te zien op Prime Video.

