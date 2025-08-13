Seizoen 2 van ‘Sausage Party: Foodtopia’: pittiger dan ooit!

Zet je messen maar klaar, want ‘Sausage Party: Foodtopia’ is terug! Op 13 augustus 2025 serveert Prime Video het tweede seizoen en ja, alle acht afleveringen komen in één keer online. Ideaal om in één ruk te verorberen.

Na hun avonturen belanden Frank, Barry en Sammy in New Foodland, een ogenschijnlijk perfecte stad voor etenswaren. Maar schijn bedriegt… achter de vrolijke kraampjes schuilt een geheim dat alles op z’n kop zet. Verwacht pittige satire, absurde humor en dialogen die nét over het randje gaan.

Smakelijke cast

De stemmen van Seth Rogen, Michael Cera, Edward Norton en Kristen Wiig zijn terug, samen met nieuwe ingrediënten: Marion Cotillard als prinses Dijon en Jillian Bell als Trish, een noot met een groot hart.

Niet voor tere zieltjes

Flauwe moppen? Vergeet het. Foodtopia is rauw, brutaal en heerlijk ongepast – perfect voor fans van volwassen animatie die wel tegen een stootje kunnen.

‘Sausage Party: Foodtopia’ is vanaf 13 augustus op Prime Video te bekijken. Smakelijk!

