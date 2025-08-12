‘Eenie Meanie’ raast binnen op Disney+: misdaad, actie en een vleugje liefde

Gordels vast: ‘Eenie Meanie’ raast vanaf 22 augustus Disney+ op. Deze nieuwe actiethriller van 20th Century Studios mixt achtervolgingen, zwarte humor en een flinke portie spanning.

De trailer en eerste beelden beloven vuurwerk: scheurende banden, gevatte oneliners en een flinke dosis adrenaline.

Ex-vriend redden

In het midden van de actie staat Edie, een voormalige vluchtwagenchauffeur die dacht dat haar criminele dagen voorbij waren. Tot een mysterieuze ex-baas haar een aanbod doet dat ze niet kan weigeren: nog één keer de underworld in, om het leven van haar ex te redden – een charmante kluns met een onbetrouwbaar kantje.

Reken op gespierde confrontaties, morele dilemma’s en een stoere heldin die van aanpakken weet.

‘Eenie Meanie’ is vanaf 22 augustus te streamen op Disney+.