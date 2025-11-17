‘Robin Hood’: hoe goed is deze nieuwe versie met Sean Bean eigenlijk?

Marianne, Kleine Jan, Broeder Tuck… Deze iconische figuren hebben de legende van Robin Hood groot gemaakt. En ja, de pijl-en-boogheld is al ontelbare keren opnieuw verteld. Toch dropte MGM+ deze maand een gloednieuwe serie. In het Franstalige deel van het land ging ze wat onder de radar, maar verdient ze meer aandacht?

Na de Normandische invasie krijgt het leven van Rob Locksley – zoon van een Saksische boswachter – een flinke dreun. Zijn ouders sterven kort na elkaar en terwijl hij dat probeert te verwerken, wordt hij verliefd op Marianne (Marian in het Engels). Niet veel later staat hij aan het hoofd van een rebellenbende.

Moderne insteek

De mythe van Robin Hood is al op álle mogelijke manieren verteld: in films, series én zelfs op het podium. De Disneyfilm uit 1973 is nog steeds een klassieker, en Russell Crowe en Kevin Costner hebben de outlaw al eerder tot leven gebracht. Dus ja, de vraag dringt zich op: hadden we écht nog een nieuwe versie nodig? Blijkbaar wel, want de 2025-adaptatie van John Glenn blijkt verrassend fris, op voorhand oordelen hoeft dus niet.

De serie kiest voor een moderne insteek, met meer psychologie en een stevige scheut romantiek. Dat romantische aspect zit goed, net als de gelaagdheid van de personages. Dankzij het seriële format krijgen we ook meer inzicht in Robin, zijn twijfels, zijn verleden en zijn charisma. De eerste aflevering zet meteen een stevige toon.

Historisch niet altijd even juist

Toch is er ook kritiek. De reeks neemt het soms wat losjes met historische details, zeker in het conflict tussen Saksen en Normandiërs. Het haalt af en toe de geloofwaardigheid wat onderuit. Maar dat wordt dan weer ruimschoots gecompenseerd door een sterke cast.

Sean Bean schittert als de sheriff van Nottingham. Daarnaast zien we ook jong talent zoals Jack Patten (Robin) en Lauren McQueen (Marian), die echt indruk maken.

‘Robin Hood’ ging op 2 november van start op MGM+ (via Prime Video in België). De tiende aflevering volgt op 28 december.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube